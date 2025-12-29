پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه از کشف ۴ دستگاه ماینر ارز دیجیتال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: با دریافت خبری مبنی بر نگه داری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در آستانه اشرفیه، گفت: ماموران انتظامی به همراه ماموران شرکت توزیع برق با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در بازدید از اماکن ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط افزود: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: متهم ۲۸ ساله به مرجع قضایی معرفی شد.