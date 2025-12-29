پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای اعلام کرد: امروز دوشنبه مورخ ۸ دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای اعلام کرد: براساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۸ دی ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.
توصیه میشود: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.