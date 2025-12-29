میزان فروش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خراسان جنوبی در یک سال هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان فروش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان در سال ۱۴۰۳ به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و صادرات این شرکت‌ها ۶ میلیون دلار بوده است.

ذوالفقاری افزود: هم‌اکنون حدود ۲۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی، داروسازی، الکترونیک، هوش مصنوعی و ارز‌های دیجیتال در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند.

وی افزایش تعداد شرکت‌های فناور و حمایت از ایده‌پردازان را از اهداف پارک علم و فناوری دانست و گفت: ارائه آموزش، مشاوره، خدمات حقوقی و تسهیلات مالی از ۱۰۰ میلیون تا چند ده میلیارد تومان برای واجدان شرایط پیش‌بینی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به نبود محدودیت سنی و جنسیتی در این پارک‌ها افزود: مدرسه و کالج پارک علم و فناوری با همکاری آموزش و پرورش، آموزش‌های کارآفرینانه ارائه می‌دهد.

ذوالفقاری با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه هوافضا گفت: فناوری ماهواره و سنجش از دور نقش مهمی در مدیریت منابع، پیش‌بینی اقلیم و تصمیم‌گیری کلان کشور دارد.

وی عمر مفید ماهواره‌ها را دو تا پنج سال عنوان کرد و افزود: به‌روزرسانی مستمر این فناوری ضروری است و هر سال ماهواره‌های جدیدی با قابلیت‌های پیشرفته‌تر به مجموعه فضایی کشور افزوده می‌شود.