پخش زنده
امروز: -
میزان فروش شرکتهای فناور و دانشبنیان خراسان جنوبی در یک سال هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان فروش شرکتهای فناور و دانشبنیان استان در سال ۱۴۰۳ به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و صادرات این شرکتها ۶ میلیون دلار بوده است.
ذوالفقاری افزود: هماکنون حدود ۲۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان در حوزههایی از جمله کشاورزی، داروسازی، الکترونیک، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال در خراسان جنوبی فعالیت میکنند.
وی افزایش تعداد شرکتهای فناور و حمایت از ایدهپردازان را از اهداف پارک علم و فناوری دانست و گفت: ارائه آموزش، مشاوره، خدمات حقوقی و تسهیلات مالی از ۱۰۰ میلیون تا چند ده میلیارد تومان برای واجدان شرایط پیشبینی شده است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به نبود محدودیت سنی و جنسیتی در این پارکها افزود: مدرسه و کالج پارک علم و فناوری با همکاری آموزش و پرورش، آموزشهای کارآفرینانه ارائه میدهد.
ذوالفقاری با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه هوافضا گفت: فناوری ماهواره و سنجش از دور نقش مهمی در مدیریت منابع، پیشبینی اقلیم و تصمیمگیری کلان کشور دارد.
وی عمر مفید ماهوارهها را دو تا پنج سال عنوان کرد و افزود: بهروزرسانی مستمر این فناوری ضروری است و هر سال ماهوارههای جدیدی با قابلیتهای پیشرفتهتر به مجموعه فضایی کشور افزوده میشود.