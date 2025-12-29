معاون اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد: هنوز ۶ نهاد همراه با زیرمجموعه هایشان در ثبت املاک خود در سامانه سادانوین کم کاری میکند که مطابق قانون برنامه هفتم، خزانه داری کل کشور اجازه پرداخت هزینه نگهداری و تجهیز اموالی که در این سامانه ثبت نشده‌اند را ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وجود زمین‌های راکد بدون نام و نشان در کشور منجر شده تا کمبود زمین در موارد مختلفی، به چشم می‌خورد.مثل زمین برای فرزندان سوم که هرخانواری که ثبت نام کرده با مشکل نبود زمین مواجه شده است.

در سمت دیگر زمین‌هایی که شناسایی نمی‌شوند تا فهرست مولدسازی دارایی‌های دولت تکمیل و فرآیند مولدسازی آن‌ها آغاز شود.تمام این‌ها به اطلاعات بر می‌گردد اطلاعاتی که طبق یک قانون باید در یک سامانه ابتدا ثبت شود.

سامانه سادا که در مرور زمان با تکمیل اطلاعات تحلیلی به سادانوین تبدیل شده است و حالا علاوه بر ثبت مکانی یک ملک اطلاعات مساحت، مکان، منطقه، تحلیل ارزش ملک و موارد قابلیت بهره برداری در آن ذکر شده است.

اما نکته‌های مختلفی درباره همکاری یا عدم همکاری دستگاه‌ها مطرح می‌شود به گفته فاطمه دادگر مدیرکل دفتر دارایی‌های دولت در وزارت اقتصادی می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد دستگاه‌ها عمدتا اماکن تفریحی خود را که دارایی تابلوی شناسایی هم نیستند معرفی نمی‌کنند؛ و ما تک تک این اماکن را شناسایی کرده و به ثبت می‌رسانیم.

نرجس نیروبخش، معاون مدیرکل دفتر دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد گفت: بالغ بر یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار ملک دولتی در سامانه سادانوین به ثبت رسیده است که بالغ بر ۳۰۰ هزار ملک اختصاصی دولتی است.

معاون اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد می گوید: هنوز ۶ نهاد همراه با زیرمجموعه هایشان در ثبت املاک خود در سامانه سادانوین کم کاری میکند که مطابق قانون برنامه هفتم، خزانه داری کل کشور اجازه پرداخت هزینه نگهداری و تجهیز اموالی که در این سامانه ثبت نشده‌اند را ندارد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما