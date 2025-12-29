پخش زنده
با امضای تفاهمنامهای میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، مسیر جدیدی برای توسعه مهارتآموزی، توانمندسازی ساکنان و رونق اقتصاد محلی در بافتهای ناکارآمد شهری ترسیم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به امضا رسید.
هدف از این همکاری، توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری و ارتقای مهارتهای شغلی آنان عنوان شده است.
این تفاهمنامه در چارچوب اسناد بالادستی و برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور منعقد شده است.
توسعه آموزشهای مهارتی و افزایش توان اشتغالزایی از محورهای اصلی این توافق به شمار میرود.
غلامحسین محمدی و عبدالرضا گلپایگانی به نمایندگی از دو دستگاه این تفاهمنامه را امضا کردند.
طرفین بر نقش کلیدی آموزشهای مهارتی در فرآیند بازآفرینی شهری تأکید کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، نیازسنجی آموزشی در محلات هدف انجام خواهد شد.
طراحی و اجرای دورههای مهارتی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی محلات در دستور کار قرار دارد.
برگزاری آزمونهای مهارتی و صدور گواهینامههای معتبر نیز پیشبینی شده است.
آموزشهای سیار و تخصصی برای ساکنان بافتهای فرسوده ارائه خواهد شد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران مسئول معرفی محلات هدف و بسیج اجتماعی خواهد بود.
همکاری در شناسایی و اولویتبندی مشاغل محلی از دیگر تعهدات این شرکت است.
تدوین سند مشترک توسعه اقتصاد محلی مبتنی بر ظرفیتهای بومی در برنامه همکاری قرار دارد.
اجرای تفاهمنامه از طریق کمیته راهبری در سطح ملی و استانی پیگیری میشود.
این تفاهمنامه به مدت سه سال معتبر بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.