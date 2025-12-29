اجرای طرح محله محوری با هدف مشارکت دادن مردم، معتمدان و منتفذان محلات درحل مشکلات و توسعه روستا‌ و شهر‌ در روستای چالخاماز از توابع بخش مرکزی شهرستان باروق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح محله محوری با هدف بازگرداندن ابتکار عمل به ساکنان محله‌ها و تبدیل مردم به بازیگران اصلی توسعه محلی در سطح کشور و به تبع آن در شهرستان باروق در حال اجراست.

این طرح با بهره‌گیری از توان واقعی مردم محلی، تلاشی برای همدلی و همکاری در مسیر پیشرفت هر محله در شهر و یا روستاهاست.

براساس تجربه‌ها، زمانی که مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند، مشکلات با سرعت بیشتری حل می‌شود و به همین خاطر طرح محله‌محوری با همین نگاه شکل گرفته تا مشارکت مردم، موتور محرک توسعه محلی ودر نهایت توسعه کشور باشد.

اجرای طرح محله محوری در روستای چالخاماز با حضورخانم مریم مسرت فرماندار، سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج به صورت چهره به چهره با شورای تحول وپیشرفت روستا، دهیار، اعضای شورای اسلامی و جمعی از معتمدان و منتفذین محله با رویکرد اصل شفافیت وپاسخگویی، اصل مسجد محوری، اصل ظرفیت یابی محله‌ای و اصل تعهدمحوری