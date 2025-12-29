به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هشت ماه امسال، ۱۰۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

علی عباسی با بیان اینکه از مجموع مصدومان، ۶۷ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند، افزود: بیشترین گروه سنی مصدومان مربوط به بازه ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین گروه سنی زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این حوادث گفت: شهرستان بابل با ۱۴ مورد، بیشترین آمار گازگرفتگی سگ را در استان داشته و پس از آن شهرستان‌های رامسر، تنکابن و چالوس هرکدام با ۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین آمار نیز مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هرکدام با یک مورد است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سال گذشته (۱۴۰۳)، ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.