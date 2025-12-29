به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

فردا نهم دی ماه یادآور حماسه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به شمار می‌آید.

برای بررسی این موضوع، صادقی کارشناس سیاسی در استودیوی خبر صبحدم حضور یافت.