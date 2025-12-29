به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، سردار اسکندر مؤمنی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات ۱۴۰۵ که صبح امروز (دوشنبه، ۸ دی ماه ۱۴۰۴) در وزارت کشور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه آقای قالیباف و مجلس نگاه ویژه‌ای به وزارت کشور دارند و ما هر کجا در حوزه اعتبارات با مشکل مواجه شدیم به آنها مراجعه کردیم و دستور لازم را دریافت کردیم و کار‌ها را پیش بردیم، گفت: بودجه‌ای که در حوزه سازمان شهرداری‌ها برای سال جاری مصوب شد، قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست.

وی با اشاره به چند ویژگی خاص انتخابات شورا‌های سال ۱۴۰۵، بیان داشت: نکته اول اینکه این انتخابات به صورت سراسری و یک انتخابات برگزار می‌شود و تنها در چند حوزه انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را داریم. نکته دیگر اینکه بر اساس مصوبه مجلس این مرحله از انتخابات در استان تهران به صورت تناسبی برگزار می‌شود. ویژگی دیگر اینکه قرار است تمامی فرایند‌های برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک باشد. تا این لحظه بر اساس گزارش‌های واصله از مرحله‌ای عقب نیستیم. برگزاری تمام الکترونیک و تناسبی بودن انتخابات در تهران نیز برای نخستین بار است.

وزیر کشور همچنین ثبات مدیریتی در شهرداران را نیازمند اصلاح قانون دانست و اظهار داشت: شهرداران در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر عمر مدیریتی کمی دارند و به نظر ما این فرصت کافی برای انجام پروژه‌ها نمی‌دهد چرا که دیدگاه‌های مدیریتی یکسان نیست. بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام می‌ماند چرا که شهرداری کاری را آغاز می‌کند، اما شهردار بعدی اعتقادی به ادامه آن ندارد. ما معتقدیم اگر در این حوزه آسیب شناسی صورت بگیرد کار‌ها بهتر پیش می‌رود.

در ادامه، علی زینی وند، رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن قدردانی از تعاملات نزدیک مجلس و وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات، گفت: انتخابات این دوره در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در هزار و ۴۵۹ شهر برگزار شده و قرار است در کنار این دوره از انتخابات شورا‌ها که به صورت سراسری است، در برخی شهر‌ها انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز برگزار شود. هیأت اجرایی مرکزی برگزاری انتخابات اول دی ماه سال جاری تشکیل شد و تا کنون با برگزاری ۷ جلسه نزدیک ۴۵ مصوبه داشته‌اند. در مرحله بعد معتمدین از سوی فرمانداری‌ها معرفی و تعداد لازم با تعاملات، تأیید شدند. مراجع نظارتی شامل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. مراجع پنجگانه استعلامی شامل وزارت اطلاعات، فراجا، ثبت احوال، دادستانی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه است. وزارتخانه‌های دیگری نیز در حوزه انجام فرایند برگزاری این دوره از انتخابات با ستاد انتخابات کشور به صورت فرابخشی تعامل داشته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اهم اقدامات ستاد انتخابات کشور که شامل تهیه آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شورا‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تمامی سطوح که در این دوره مشارکت دارند، می‌شود، گفت: همچنین تمهید مقدمات ثبت نام اینترنتی، احراز هویت اثر انگشتی، مقدمات فناوری انتخابات تمام الکترونیک، ساخت تجهیزات جدید برای اخذ رأی الکترونیک به تعداد ۹۰ هزار صندوق و ۱۵ هزار دستگاه احراز هویت از جمله اقدامات این ستاد بود. نمایندگان احزاب نیز در ۲۳ مهرماه سال جاری با وزیر کشور جلسه‌ای درباره انتخابات تناسبی داشتند.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: برخلاف تصویرسازی‌های القایی، میل به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست همچنین انتخابات شورا‌ها تمرین سیاست نزدیک و تجسم مدرسه حکمرانی اجتماعی است. در دولت وفاق ملی، شورا‌ها می‌تواند بازوی اجتماعی دولت به معنای حلقه اتصال دولت و جامعه باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در بازنمایی فعالیت شورا‌ها و برجسته سازی نقش آنها در تصمیم سازی‌های محلی، بیان داشت: شورا‌ها نهاد مردم هستند و حاصل جریان‌های سیاست زده نیستند. گفتنی است که در دوره قبلی تنها ۱.۴ درصد شورا‌های کشور منحل شده و تنها ۰.۰۵ درصد افراد برای ادامه فعالیت خود در شورا‌ها منع شدند. از جمله دلایل کاهش مشارکت، فاصله گرفتن سیاست رسمی از تجربه زیسته مردم است. ایجاد امکان برای رقابت سالم، نیازمند نظارت دقیق و صحیح دستگاه‌های نظارتی و تعامل سازنده و هم افزا بین این هیأت‌ها با هیأت‌های اجرایی است. همچنین باید حق حضور گروه‌های اجتماعی و سیاسی متنوع تضمین داده شود. ما باید حق اعتراض برای افرادی که رد صلاحیت شدند را برای آنها قائل شویم.

زینی وند در پایان با بیان اینکه ما همچنین راهبرد‌هایی را برای استانداران جهت افزایش مشارکت در نظر گرفته و به آنها ارائه کرده‌ایم، خاطرنشان ساخت: مشارکت جوانان و زنان زیر ۴۰ سال در انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته و با توجه به راهبرد‌ها می‌توانیم این دوره نیز افزایش فزاینده تری را شاهد باشیم. تنوع در رقابت و میزان مشارکت دو امر مهم است که باید به آن توجه شود.

در این نشست تعدادی از استانداران نیز به بیان دغدغه‌ها و مسائل خود در حوزه اداره استان‌ها و برگزاری انتخابات سال آینده پرداخته و پیشنهادات خود را مطرح کردند.