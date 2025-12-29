پیام مشترک نماینده ولیفقیه در استان، استاندار یزد و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری به مناسبت یومالله نهم_دی
نماینده ولیفقیه در استان، استاندار یزد و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری به مناسبت یومالله نهم_دی و روز بصیرت پیام مشترکی صادر کردند.
بسماللهالرحمنالرحیم
تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران، سرشار از روزهایی است که دست قدرت الهی از آستین ملتی بیدار و باایمان بیرون آمد و نقشههای شوم دشمنان قسمخورده این مرز و بوم را نقش بر آب کرد. نهم دیماه، برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران و نگینی درخشان بر تارک بصیرت مردمانی است که با لحظهشناسی و دشمنشناسی بینظیر، اتفاق بزرگی رقم خورد.
نهم دی، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ بلکه نماد استقلالطلبی، عزتخواهی و میثاق دوباره امت با ولایت است. روزی که مردم مسلمان ایران، فارغ از هرگونه جناحبندی سیاسی و تنها با تکیه بر «بصیرت عاشورایی»، به میدان آمدند تا ثابت کنند که در دفاع از حریم ولایت و ارزشهای اسلام ناب محمدی (ص)، تا پای جان ایستادهاند و اجازه نخواهند داد بیگانگان، جمهوریت و اسلامیت این نظام مقدس را خدشهدار کنند.
این حماسه بزرگ نشان داد که مردم فهیم ایران، قطبنمای حرکت خود را با اشارههای رهبر فرزانه انقلاب تنظیم کردهاند و در فضای غبارآلود، راه را گم نمیکنند.
مردم شریف و متدین استان یزد، دیار قنات و قنوت و قناعت، که همواره در صحنههای دفاع از انقلاب پیشتاز بودهاند، در آن روز تاریخی نیز همگام با خیل عظیم ملت ایران، حماسهای ماندگار آفریدند و نشان دادند که دارالعباده یزد، دژ مستحکم ولایتمداری است.
امید است با تمسک به ریسمان الهی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری، در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسلامی و خدمترسانی صادقانه به مردم عزیز، گامهای استواری برداریم و همواره پاسدار خون شهیدان و ارزشهای والای انقلاب باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد
استاندار یزد
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری