به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دو بازی بجامانده از دور رفت رقابت‌های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر فوتبال مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴

تراکتور - ملوان بندرانزلی

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری ناظر: علی اصغر مؤمنی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: سعاد وفاپیشه

پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴

سپاهان اصفهان - استقلال تهران

داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: حسین حسینی