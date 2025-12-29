پخش زنده
داوران دو دیدار معوقه لیگ برتر در دور رفت فصل جاری مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دو بازی معوقه از دور رفت رقابتهای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:
سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴
تراکتور - ملوان بندرانزلی
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری ناظر: علی اصغر مؤمنی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: سعاد وفاپیشه
پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
سپاهان اصفهان - استقلال تهران
داور: سیدوحید کاظمی کمکها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرببراقی کمک: حسین حسینی