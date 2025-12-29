پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب بم از توزیع ۲۰۰ بسته کمک معیشتی به خانوادههای زندانیان نیازمند در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بهنام جعفری زاده، در حاشیه اهدای بستههای کمک معیشتی به مددجویان، با اشاره به ارزش هر بسته که بالغ بر ۲۵ میلیون ریال است، گفت: این بستهها با همکاری خیرین و از طریق انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بم در اختیار خانوادههای زندانیان قرار گرفته است.
دادستان بم افزود: خانوادههای زندانیان نباید بهدلیل غیبت سرپرست خانوار با مشکلات مضاعف معیشتی و اجتماعی مواجه شوند و حمایت از این خانوادهها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است که با جدیت دنبال میشود.
وی بیان کرد: توزیع این سبدهای کالایی با هدف تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوادههای زندانیان انجام شده و این حمایتها در چارچوب سیاستهای کاهش آسیبهای اجتماعی و با حفظ کرامت خانوادهها استمرار خواهد داشت.
جعفریزاده همچنین تأکید کرد: انجمن حمایت از زندانیان نقش مؤثری در ساماندهی و ارائه خدمات حمایتی دارد و دستگاه قضایی با همراهی خیرین و ظرفیتهای قانونی، حمایت از خانوادههای زندانیان را بهصورت هدفمند پیگیری میکند.