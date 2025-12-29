رهبر انقلاب اسلامی درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، آیت‌الله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شرح زیر است؛

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت‌الله علیه را که از علمای وارسته‌ی خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه‌ی مردم اهواز تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه‌ی جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و ان‌شاءالله با قبول الهی، مشمول رحمت و مغفرت خداوند می‌باشند.