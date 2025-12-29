پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ادامه تعامل با کمیسیونهای تخصصی مجلس برای پیگیری منافع و مطالبات بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتاله صیدی با اشاره به تعامل کمیسیونهای تخصصی مجلس با سازمان بورس و اثر آن بر بازار سرمایه گفت: قطعا تعامل با مجلس تاثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشته است، زیرا بازار سرمایه و فعالیت نهادهای مالی و شرکتهای پذیرفته شده در آن، متاثر از قوانین است؛ البته استمرار تعامل و همکاری با مجلس هم برای ما بسیار مهم است و امیدوارم این تعامل سازنده تداوم داشته باشد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به جلسهای که بین مقامات ارشد بازار سرمایه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد، توضیح داد: در این نشست مباحثی درباره سقف معافیتهای شرکتهای بورس، افزایش سرمایهها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و ناترازی برق و گاز مطرح و همچنین درباره لزوم افزایش عرضه سهام دولتی مذاکره شد.
وی با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه در توجه به مطالبات بازار سرمایه در لایحه بودجه تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همکاری لازم را با بازار سرمایه داشته، امیدوارم همچون گذشته در زمان بررسی و تصویب بودجه سال آینده حمایتهای لازم از بازار سرمایه صورت پذیرد.