بارش باران و برف همراه با افزایش ابر و سرعت وزش باد تا روز‌های پایانی این هفته در خراسان رضوی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به بارش‌های رگباری که از دیروز (یکشنبه) در خراسان رضوی شروع شده بود، افزود: پیش‌بینی می‌شود بیشترین حجم باران برای امروز (دوشنبه) و فردا در نیمه جنوبی و نواحی غربی استان به صورت رگبار باران و در نواحی مستعد، به شکل رعد و برق و تگرگ همراه با باد شدید باشد.

علی قاسمی افزود: به سبب رگباری بودن بارش‌ها آب گرفتگی و ایجاد روان‌آب در پاره‌ای از نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در این مدت، در ساعات شب و اوایل صبح در نقاط مستعد استان، تشکیل مه، کاهش میدان دید و لغزندگی معابر دور از انتظار نیست.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش برف و گاهی کولاک برف، از روز چهارشنبه این هفته، با کاهش دما در ارتفاعات و نقاط سردخیز استان پیش‌بینی می‌شود.

قاسمی بیان کرد: در این خصوص مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی نیز هشدار‌های سطح زرد شماره ۴۲ در ششم دی ماه و هشدار سطح نارنجی در تاریخ هفتم دی ماه را صادر کرده که رعایت موارد ذکر شده مورد تاکید است.

وی با بیان این که طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۶ تا ۱۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است، گفت: بیشینه دمای هوای امروز مشهد همان ۱۵ درجه خواهد بود و کمینه دمای هوای امشب مشهد به سه درجه سلسیوس می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: کاخک با کمینه دمای هوای منفی سه درجه و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۲۱ درجه سلسیوس، به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهر‌های خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.

قاسمی بیان کرد: همچنین طی این بازه زمانی بیشترین شدت وزش باد در شهرستان درگز با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

او با بیان این که در ۲۴ ساعت گذشته در بیشترین شهرستان‌های استان بارندگی ثبت و گزارش شده است، ادامه داد: میزان بارش در ایستگاه هواشناسی فرودگاه مشهد در این مدت، ۲ دهم میلیمتر بوده است.