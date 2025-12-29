به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حمید صاحب در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات ویژه سالمندان شهر تهران گفت: سال گذشته این مسابقات با حضور ۷۰ هزار ورزشکار سالمند برگزار شد، اما امسال بنا داریم این مسابقات را با حضور ۱۳۰ هزار ورزشکار سالمند برگزار کنیم.

وی افزود: این مسابقات در یک بازه زمانی چند ماهه، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ابتدا در محلات، سپس در مناطق ۲۲ گانه و در نهایت در شهر تهران برگزار می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه ویژگی بارز این دوره از مسابقات توجه ویژه به ایمنی و تناسب بازی‌ها با شرایط جسمی سالمندان است گفت: این بازی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که بدون ایجاد فشار جسمی خطرناک، ذهن سالمند را به چالش کشیده و مهارت‌های شناختی و حل مسئله را در آنها تقویت کنند.

وی همچنین بر جنبه «اجتماعی و گروهی» این رویداد تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما، خارج کردن سالمندان از کنج انزوا و بازگرداندن آنها به بطن جامعه است به همین منظور، تیم‌سازی در محلات با شرط سنی مجموع ۳۶۰ سال برای هر تیم و الزام به حضور همزمان آقایان و بانوان انجام شده تا روحیه همکاری، تعامل بین‌فردی و نشاط گروهی در میان پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های شهر تقویت شود.

صاحب با اشاره به تغییرات شتابان هرم سنی جمعیت کشور، افزود: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن جمعیت سالمندان ایران با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است طبق گزارش‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل دهند این دگرگونی جمعیتی تنها یک عدد آماری نیست، بلکه زنگ هشداری برای نهاد‌های متولی سلامت اجتماعی است تا برای پیشگیری از انزوای سالمندان و کاهش هزینه‌های درمان، برنامه‌ریزی دقیق و علمی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سالمندی نباید مترادف با ناتوانی و گوشه‌گیری باشد، افزود: امروزه بسیاری از سالمندان شهر ما با چالش‌هایی نظیر کاهش تعادل، ضعف حافظه، افت هماهنگی عصب و عضله و از همه مهم‌تر، تنهایی و کم‌تحرکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند پاسخ ما به این چالش‌ها، طراحی رویدادی است که در آن بازی به عنوان ابزاری برای درمان و پیشگیری به کار گرفته می‌شود.