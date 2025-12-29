مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: تردد در محورهای کوهستانی و کولاک‌گیر استان به ویژه در محور خلخال - اسالم فقط با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلیم‌الله وثوقی در بازدید از عملیات برف‌روبی جاده اردبیل - سرچم افزود: هم‌اکنون بارش پراکنده برف در جاده اردبیل _ آستارا به ویژه در محدوده گردنه حیران و جاده اردبیل _ سرچم در محدوده بودالالو ادامه دارد.

وی تصریح کرد: به‌دنبال برودت شدید هوا، بسیاری از محور‌های مواصلاتی استان دچار یخبندان مقطعی شده‌اند و همین موضوع ضرورت رعایت کامل نکات ایمنی و اصول رانندگی در شرایط زمستانی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه عملیات زمستانی راهداری به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به همراه ۴۰۰ نیروی انسانی در ۲۲ راهدارخانه استان مشغول فعالیت هستند و عملیات نمک‌پاشی، برف‌روبی و ایمن‌سازی محور‌ها به‌طور مداوم ادامه دارد.

وثوقی تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و زنجیرچرخ، تجهیزات ایمنی و سوخت کافی به همراه داشته باشند و از سالم بودن سیستم گرمایشی و فنی خودرو مطمئن باشند و با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

وی افزود: هم‌استانی‌ها و مسافران از سفر‌های غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و روستایی خودداری کرده و در صورت لزوم، توصیه‌ها و هشدار‌های عوامل راهداری و پلیس راه را جدی بگیرند.

استان اردبیل تا عصر پنجشنبه (۱۱ دی) تحت تاثیر جریان‌های جنوبی قرار خواهد داشت و در ناحیه‌های مرکزی و جنوبی استان موجب وزش باد‌های گاهی شدید خواهد شد و با توجه به سرعت باد در گردنه‌های برفگیر و کوهستانی احتمال رخداد کولاک نیز وجود دارد.