رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان زنجان، از اجرای طرح هجرت و جمع آوری تعدادی اتباع غیر مجاز از کارگاههای صنعتی در زنجان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ علی حیدری گفت: در راستای اجرای طرح "هجرت" و برخورد با ورود و بکارگیری اتباع غیرمجاز، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: ماموران در پی دریافت اخبار و اطلاعات بکارگیری اتباع غیر مجاز، توانستند تعدادی از آنان را در کارگاههای شهرک صنعتی در زنجان جمع آوری و طی هماهنگیهای به عمل آمده، جهت بازگشت به کشور متبوع به اردوگاه استان البرز منتقل شدند.
رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان زنجان در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس از مردم درخواست کرد: از بکارگیری اتباع غیر مجاز در هرگونه مشاغل بطور جد خودداری کرده که در صورت مشاهده با شخص خاطی برخورد قانونی صورت میگیرد.