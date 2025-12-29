مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن ورزشی آزادی واقع در خیابان امام خمینی شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می‌شود.