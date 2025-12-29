به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس امور توزیع برق شهرستان مهاباد گفت: برق ۶۰ روستای این شهرستان که به علت بارش شدید برف و کولاک قطع شده بود، با تلاش تیم‌های عملیاتی دوباره وصل شد.

جلال زایر افزود: قطعی برق عمدتاً به دلیل پارگی سیم‌ها و شکستن تیر‌های برق رخ داده بود که با تلاش ۹ تیم عملیاتی، برق تمامی روستا‌ها دوباره برقرار شد.

زایر تأکید کرد: هم‌اکنون برق تمامی محور‌های روستایی وصل شده و تنها در برخی مناطق به صورت موردی قطعی گزارش می‌شود که تیم‌های عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن آنها را رفع می‌کنند.

وی گفت: هم اکنون تیم‌ها پس از تأمین برق مسیر‌هایی که با شکستگی تیر برق مواجه بودند، از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و منتظر بازگشایی راه‌های دسترسی برای نصب دوباره تیر‌های برق هستند.

زایر، با بیان اینکه خسارت وارد شده به شبکه بر اثر بارش برف و کولاک درحال ارزیابی است، تصریح کرد: با توجه به شدت وزش باد، تیم‌ها در مسیر‌های روستایی از جمله سیاقول، آفان، کولان، پیرمکایل و شهرک صنعتی مستقر هستند تا در صورت بروز قطعی برق، سریعاً وارد عمل شوند.

وی افزود: امور توزیع برق شهرستان مهاباد دارای ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ مشترک است که ۸۶ هزار مشترک شهری و بقیه روستایی هستند و شبکه برق این شهرستان شامل یکهزار و ۸۷۰ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت و ۷۵۰ کیلومتر خط فشار ضعیف می‌شود.