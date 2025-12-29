رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس استان در مراسم پاسداشت باستانی‌پاریزی و همایش بین‌المللی «شهرنامه‌نویسی در تاریخ ایران» بخشی از رویکرد‌های علمی و مشارکتی را دنبال کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس استان با حضور در مراسم پاسداشت باستانی‌پاریزی و همایش بین‌المللی «شهرنامه‌نویسی در تاریخ ایران» بخشی از رویکرد‌های علمی و مشارکتی در حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری را دنبال کرد.

همزمان با برگزاری مراسم پاسداشت باستانی‌پاریزی و همایش بین‌المللی «شهرنامه‌نویسی در تاریخ ایران» سرهنگ رضوی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان نیز با حضور در این نشست با جمعی از مسئولان، روسا و اساتید دانشگاه‌های تهران و کرمان و مراکز علمی تجدید دیدار و بخشی از رویکرد‌های علمی و مشارکتی مورد نظر مرکز تحقیقات کاربردی را دنبال کرد.

بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کارشناسان و اساتید فعال نهاد‌های علمی و فرهنگی که در حفظ، معرفی و زنده‌نگه‌داشتن میراث فکری مفاخر شهر کرمان نقش فعال داشته‌اند از جمله موارد مورد تاکید رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس کرمان بود.