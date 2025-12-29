پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی از تمرکز ستاد ملی بازآفرینی شهری بر رسیدگی فوری به محلات بحرانی و تکمیل شبکه فاضلاب در شهرهای اهواز و زاهدان خبر داد و این اقدامات را نتیجه همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین رسیدگی به محلات بحرانی به عنوان اولویت اصلی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار خبر داد.
عبدالرضا گلپایگانی این موضوع را در حاشیه پنجاهونهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد.
وی گفت این ستاد با هدف ارتقای کیفیت زندگی و افزایش تابآوری محلات ناکارآمد شهری فعالیت میکند.
گلپایگانی بر ضرورت همکاری مشترک همه دستگاههای مسئول در حل مسائل این محلات تأکید کرد.
به گفته وی، شکستن زنجیره فقر و ساماندهی فاضلاب شهری از محورهای اصلی مصوبات اخیر ستاد است.
در همین راستا، محلات دارای شرایط بحرانی در کشور شناسایی شدهاند.
اهواز و زاهدان به دلیل وضعیت حاد فاضلاب در اولویت نخست اجرای پروژهها قرار گرفتند.
وی افزود: عملیات اجرایی پروژه فاضلاب اهواز آغاز شده و تا یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
عملیات اجرایی طرح مشابه در زاهدان نیز طی هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
به گفته گلپایگانی، اعتبارات مورد نیاز هر دو پروژه تأمین شده است.
وی از همکاری شهرداریها و دستگاههای مرتبط در اجرای این طرحها خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این پروژهها را نمونهای موفق از همافزایی بینبخشی دانست.
گلپایگانی از اقدامات اثرگذار ستادهای بازآفرینی شهری در برخی شهرها قدردانی کرد.
وی همچنین به همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفهای برای توانمندسازی ساکنان اشاره کرد.
به گفته او، ارتقای مهارتهای شغلی و اجتماعی زمینهساز بهبود پایدار محلات شهری خواهد بود.