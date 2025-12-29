ذخیره بیش از ۳ هزار تن اوره در انبارهای استان
برای مرحله اول کود سرک به ازای هر هکتار اراضی گندم آبی و دیم استان یکصد کیلو گرم کود اوره در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: پنج پتروشیمی اورهساز شامل بجنورد، مرودشت، رازی، پردیس عسلویه و لردگان تأمینکننده کود اوره استان هستند و روزانه حدود ۵۰۰ تن کود اوره از مبادی و پتروشیمیهای کشور وارد گلستان میشود.
مجید محمدی افزود: از ابتدای کشت پائیزه تاکنون، ۹۰درصد کود اوره بهصورت مستقیم به انبار کارگزاریها حمل شده و در حال حاضر بیش از ۳ هزار تن ذخیره کود اوره در انبارهای استان وجود دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال ۸۰ درصد از برنامه ابلاغی معادل ۸۷ هزارتن کود اوره تأمین شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رقم ۶۱ هزار تن، حدود۴۶ درصد بیشتر شده است.