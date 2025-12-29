به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، اولین دور مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد خراسان رضوی در فصل جاری «جام سینا» با هدف بزرگداشت قهرمان ملی ایران سینا ولی زاده برگزار شد.

۳۷ بازیکن برتر استان در این مسابقات در باشگاه تخصصی پاکت بیلیارد سجاد در شهر مشهد به رقابت پرداختند.

این مسابقات دی ماه ۱۴۰۴ به صورت گروهی حذفی برگزار شد و امیرعلی هاشمی با شکست رقبا به قهرمانی دست یافت.

مراسم اختتامیه با حضور محمدزاده رئیس هیئت بیلیارد استان، حامد ممتاز دبیر هیئت استان، امید ویرانی بازیکن تیم ملی و مسئولان هیئت استان برگزار و از نفرات برتر و عوامل اجرایی تجلیل شد.

در این رقابت ها امیرعلی هاشمی مقام اول را کسب کرد، پوریا مرتضی زاده در جایگاه دوم ایستاد و نوید زلقی و امیرحسین مرتضی زاده مشترکا سوم شدند.

محمد مهدی اسدالهی هم پدیده این دور از مسابقات لقب گرفت.