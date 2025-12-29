برای نخستین بار در استان البرز، نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد از سفال‌نوشته‌های تاریخی مربوط به دوره ایلخانی شناسایی شد؛ کشفی که می‌تواند بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ این منطقه را روشن‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت این کشف، گفت: در پی بررسی‌های مستمر یگان حفاظت میراث فرهنگی البرز و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی نظرآباد، در جریان بازدید از یک طرح عمرانی در این شهرستان، قطعه‌ای سفال تاریخی در محل دپوی خاک مشاهده شد. با توجه به اهمیت این یافته، بلافاصله دستور توقف عملیات عمرانی صادر شد تا بررسی‌های دقیق کارشناسان انجام گیرد.

شهباز محمودی با تأکید بر نقش هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت اظهارکرد: مجری طرح خاک‌های دپو شده را پراکنده نکرده بود. این مسئله موجب شد که کارشناس باستان‌شناس، بتوانند با دقت و کنکاش چند قطعه سفال، کاشی و استخوان‌های ریز را شناسایی کنند. در نتیجه، طرح به طور موقت متوقف و مواد فرهنگی کشف شده به اداره میراث فرهنگی نظرآباد منتقل شد.

محمودی توضیح داد: پس از انتقال آثار کشف شده و انجام مراحل شست‌و‌شو و پاکسازی اولیه، بررسی‌های دقیق نشان داد که قطعات سفال مربوط به دوره ایلخانی هستند و بر روی دو قطعه از آنها نوشته‌های تاریخی به چشم می‌خورد.

این مسئول بیان کرد: تا پیش از این، استان البرز هیچ نمونه‌ای از سفال‌نوشته در اختیار نداشت و این کشف می‌تواند افق تازه‌ای برای پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی منطقه باز کند. وجود نوشته بر روی سفال‌ها، علاوه بر ارزش هنری و تاریخی، اطلاعات جدیدی درباره شیوه زندگی و روابط اجتماعی مردم این منطقه در دوره ایلخانی ارائه می‌دهد.

محمودی با بیان اینکه موفقیت حاصل همکاری مستمر میان یگان حفاظت، کارشناسان باستان‌شناسی و نیرو‌های انتظامی است. بدون حساسیت و دقت آنها، احتمال داشت که این آثار از دست برود یا آسیب ببیند، گفت: ما در آستانه شناخت بهتر بخشی از تاریخ استان خود هستیم و نتایج بررسی‌های کارشناسی در آینده نزدیک منتشر شود.