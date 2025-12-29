به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو‌سیما، کنگره بین‌المللی استاد فکر، آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و روز گرامیداشت علوم انسانی - اسلامی، فردا سه‌شنبه ۹ دی ماه در تهران با پخش پیام تصویری «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان و با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و محققان حوزه علوم انسانی و اسلامی، برگزار می‌شود.

در این مراسم همچنین آیت الله «محمود رجبی» و حجج اسلام «سیدسعیدرضا عاملی» و دکتر «منوچهر محمدی» سخنرانی خواهند کرد.

این کنگره فردا سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ همزمان با «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، این کنگره در ایام ارتحال «آیت‌الله مصباح یزدی» که به عنوان «روز علوم انسانی - اسلامی» نام‌گذاری شده است، برپا می‌شود.