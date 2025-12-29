پخش زنده
آیین بزرگداشت روز علوم انسانی - اسلامی و پنجمین کنگره بینالمللی استاد فکر؛ بزرگداشت مرحوم آیتالله مصباح یزدی، فردا در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کنگره بینالمللی استاد فکر، آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیتالله محمدتقی مصباح یزدی و روز گرامیداشت علوم انسانی - اسلامی، فردا سهشنبه ۹ دی ماه در تهران با پخش پیام تصویری «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان و با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و محققان حوزه علوم انسانی و اسلامی، برگزار میشود.
در این مراسم همچنین آیت الله «محمود رجبی» و حجج اسلام «سیدسعیدرضا عاملی» و دکتر «منوچهر محمدی» سخنرانی خواهند کرد.
این کنگره فردا سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ همزمان با «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار میشود.
گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، این کنگره در ایام ارتحال «آیتالله مصباح یزدی» که به عنوان «روز علوم انسانی - اسلامی» نامگذاری شده است، برپا میشود.