بازگشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی از مرز دوغارون تایباد به کشورشان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: این در حالی است که پارسال نیز در مجموع ۶۸۰ هزار تبعه افغانستانی از گذرگاه زمینی دوغارون بازگردانده شدند.

امیرالله شمقدری افزود: هم اینک حدود ۳۸۰ هزار افغانستانی به صورت مجاز و دارای مدرک اقامتی قانونی در استان و عموما مشهد سکونت و اقامت دارند.

او با اشاره به فعال شدن پایش بیومتریک اتباع در مرز دوغارون، گفت: فعالیت سامانه ثبت مشخصات بیومتریک مسافران و اتصال اطلاعات آن به سامانه‌های اطلاعاتی اتباع خارجی به ما نشان داد که وضعیت افرادی که از مرز دوغارون وارد ایران می‌شوند، چگونه بوده و قبلا هنگام حضور در ایران چه سوابق قضایی یا اقامتی داشته‌اند.

شمقدری ادامه داد: قرار است به زودی ثبت اطلاعات بیومتریک همه اتباع خارجی هنگام ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد نیز انجام شود.

وی گفت: ثبت بیومتریک اطلاعات اتباع خارجی در فرودگاه مشهد، بررسی وضعیت اسکان، اقامت، تردد و اشتغال آنها در مشهد را با اشراف بیشتری برای ما همراه خواهد بود.

ثبت اطلاعات بیومتریک یا زیست سنجی مانند اثر انگشت، عنبیه چشم و چهره افراد این امکان را می‌دهد که ورود و خروج آنها در مرز‌ها نه فقط صرفا براساس مدارک هویتی بلکه طبق شاخصه‌های غیرقابل تغییر زیستی انجام شود و افراد فاقد هویت یا دارای هویت مخدوش براساس سوابق زیستی قبلی ثبت شده شناسایی شوند.