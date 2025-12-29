پخش زنده
امروز: -
دو هزار و ۳۵۰ حلقه صالحین در خراسان جنوبی فعالیت میکنند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون تعلیم و تربیت سپاه انصار الرضا (ع) و دبیر جشنواره صالحین خراسان جنوبی، در نشست خبری گفت: از دو هزار و ۳۵۰ حلقه صالحین استان، هزار و ۳۵۰ مورد ویژه خواهران و بقیه ویژه برادران است.
حجت السلام کامجو با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره صالحین خراسان جنوبی، ۱۱ دی در بیرجند افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی برترینهای صالحین در تربیت انقلابی و ایجاد شور و نشاط انقلابی، تجلیل از برترینهای صالحین و ارائه طرحها و ایدهها و مستندات در پایگاههای مقاومت است.
وی گفت: در جشنواره صالحین از ۴۰ استاد، استادیار، فرمانده، سرمربی گروههای تعلیم و تربیت پایگاههای مقاومت و همچنین شهدای استان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل و قدردانی خواهد شد.
دبیر جشنواره صالحین افزود: افراد برتر به جشنواره ملی که در بهمن امسال در تهران برگزار خواهد شد، معرفی میشوند.