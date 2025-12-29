پخش زنده
فرمانده انتظامی رشت گفت: در شبانه روز گذشته ۱۷ سارق حین ارتکاب به جرم دستگیر و ۲۸ نفر معتاد متجاهر از سطح معابر شهر جمع آوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه امنیت و آرامش پایدار حاصل همکاری مردم با پلیس در پیشگیری از وقوع جرائم است گفت: با تلاش مأموران انتظامی طی شبانه روز گذشته ۱۷ سارق حین ارتکاب به سرقت دستگیر شدند.
وی همچنین افزود: ۲۸ نفر معتاد متجاهر از سطح معابر، پارکها و تفرجگاههای شهر رشت جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.
وی به اقدامات موثر عوامل انتظامی در سطح شهرستان رشت اشاره کرد و گفت: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گفتند و تعدادی از اموال مسروقه کشف شده نیز در اختیار مالکانشان قرار گرفت.