رزمایش سراسری زلزله با حضور ۴۰۰ دانشآموز، در مدرسه شاهد نقیبی شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این مانور با هدف افزایش سطح آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث طبیعی و ارتقای فرهنگ ایمنی اجرا شد و دانشآموزان بهصورت عملی با نحوه صحیح پناهگیری، خروج اضطراری و اقدامات اولیه هنگام وقوع زلزله آشنا شدند.
در این آیین، مربیان و عوامل اجرایی ضمن تشریح اصول ایمنی، بر اهمیت آمادگی و حفظ آرامش در شرایط بحرانی تأکید کردند. برگزاری چنین مانورهایی نقش مؤثری در کاهش آسیبهای احتمالی و افزایش توان مقابله دانشآموزان با حوادث غیرمترقبه دارد.