عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه گفت: متاسفانه عدهای از خواص همواره در پی ایجاد شکاف در جامعه بوده و عاملی برای بروز تنش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با امام با اشاره به غفلت افراد تاثیرگذار و انحراف آنها از مسیر اصیل اسلام و انقلاب افزود: باید توجه داشت که به دام افتادن خواص در توطئههای دشمنان غفلتی است که هم دین و هم دنیای این افراد را به به باد میدهد.
وی با بیان اینکه بر اساس آموزههای دینی و رهنمودهای مقام رهبری، بصیرت عنصر اصلی در دفاع از کیان دین و میهن است، یادآور شد: بصیرت به معنی شناخت دقیق دوست و دشمن در برهههای مختلف تاریخی است و در طول تاریخ اسلامی بارها شاهد بودهایم که بسیاری از افراد مومن و دین مدار به علت بی بصیرتی دچار لغزش شده و از مسیر اصیل گمراه شدهاند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده اغتشاشهای سال ۱۳۸۸ را نمونهای از به دام افتادن برخی خواص در تلههای دشمنان عنوان و اضافه کرد: در این جریان که ماهها کشور را دچار تنش سیاسی و اجتماعی کرد، افرادی که انقلابی بوده و حتی امام راحل را از نزدیک درک کرده بودند، لغزش پیدا کرده و از قطار انقلاب خارج شدند.
وی ادامه داد: اما در عین حال کسانی در این کشور داریم که نه انقلاب و نه امام خمینی را درک کردهاند، ولی با تمام توان و با بصیرت و آگاهی سیاسی و عقیدتی همواره برای دفاع از اسلام و انقلاب پای رکاب بوده و هرگز از امام و ولی زمان خود جدا نمیشوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه با بیان اینکه در طول تاریخ کسانی که از بصیرت لازم و کافی برخوردار نباشند ریزش میکنند، جریان عاشورا، اتفاقات صدر اسلام و سایر حوادث تاریخی را نمونهای از این دست برشمرد و افزود: کسانی در مقابل امام حسین(علیه السلام) شمشیر کشیدند که نماز شب میخواندند و ادعای مسلمانی حداکثری را میکردند.
وی بر لزوم ارتقای بصیرت عمومی در جامعه برای مقابله با انواع تهدیدات و فشارهای سیاسی و فرهنگی دشمنان تاکید کرد و یادآور شد: باید همه تلاش کنیم تا سر حد ممکن از ریزشهای جریان انقلاب جلوگیری کرده و با همگانی سازی بصیرت، مسیر اغفال جوانان، خواص و سایر اقشار و به دام افتادن آنان در فتنه گری دشمنان را بگیریم.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، انتخاب مسیر درست و سعادتمند کشور را تنها در سایه توسل و اتکا به امام جامعه ممکن دانست و با بیان اینکه این مسیر با تبعیت از ولی فقیه زمان مقدور است ادامه داد: ممانعت از بی بصیرتی و جلوگیری از غفلتهای تاریخی با تربیت نسل جدید انقلاب و ولایی بابصیرت محقق میشود.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده با اشاره به اینکه امروز دشمنان اسلام و انقلاب خانوادهها را در تیررس حملات فرهنگی خود قرار دادهاند گفت: باید همه جانبه مراقب خانواده و فرزندان خود باشیم، چون در غیر این صورت فتنههایی همچون سال ۱۳۸۸ حادث میشود که در جریان آن فرزندان عدهای از انقلابیون، فریب خورده و با دشمن همراهی کردند.
وی اظهار کرد: نباید به گونهای رفتار کرد که پرچمدار فتنه گریها بود و از امت صف خود را جدا کرد، که در این حالت دین و دنیای هر فردی به فنا میرود.