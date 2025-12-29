به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ایی استان با اشاره به پیامد‌های مثبت بارش‌های اخیر در استان گفت: براساس ایستگاه‌های باران سنجی شرکت آب منطقه ایی میانگین بارش‌های اخیر در استان به ۱۹۵ میلی متر رسید و این رقم نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.

آرش مصلح افزود: با وجود افزایش بارش‌ها در هفته‌های اخیر در استان و افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، اما نسبت به دراز مدت ۴۰ ساله هنوز در استان ۱۲ درصد کاهش بارش داریم.

مصلح با اشاره به حجم مطلوب سیلاب ورودی به سد‌های استان اضافه کرد: در شب گذشته ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه سیبلاب وارد سد کوثر شده است که این حجم سیلاب موجب افزایش ۷ میلیون متر مکعبی این سد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون با ذخیره سازی ۳۴۳ میلیون متر مکعب در سد کوثر معادل ۶۳ در صد این سد پر است، ادامه داد: همچنین سد چمشیر گچساران در پی بار‌شهای اخیر ،سیلاب ورودی به این سد از طریق رودخانه زهره بالای ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه بوده است.

مصلح ادامه داد: هم اکنون با افزایش ۱۲ میلیون مترمکعب در پی بارش‌های دو هفته اخیر، حجم آب ذخیره شده در سد چمشیر به ۴۳۷ میلیون متر مکعب رسیده که با افزایش این مقدار ۱۹ درصد حجم مفید این سد پر شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه از ۵۵۰ میلیون متر مکعب حجم مفید سد کوثر هم اکنون ۶۳ درصد حجم این سد پر است گفت: از ابتدای بارش‌ها در سال زراعی جاری تاکنون ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سدهای استان ذخیره سازی شده است.

آرش مصلح افزود: در سد شاه قاسم شهرستان بویراحمد نیز بخشی از سیلاب از طریق رودخانه پریکدان حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب حجم این سد پرشده و در برخی از ایستگاه‌های باران سنجی شرکت آب منطقه ایی حجم بارش‌ها در دو هفته اخیر به حدود ۴۵۰ میلی متر رسیده است.

وی با بیان اینکه در پی بارش‌های دو هفته اخیر معادل ۵۰ درصد نیازابی آشامیدنی استان در یک سال تامین شده است ادامه داد: در این بارش‌ها دبی رودخانه‌های استان از ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش یافته بطوریکه میزان دبی آب رودخانه بشار یاسوج ۱۰۰ متر مکعب افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان از اجرای طرح پدافندی سد شاه قاسم بویراحمد با پیشرفت کاری ۶۰ درصد خبر داد و گفت: قرار است با اجرای این طرح بخشی از سیلاب‌های دشتروم به این سد هدایت شود.