استاندار تهران گفت: بیش از ۷۰ درصد منابع آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین میشود که بهشدت کاهش یافته و اگر تا یک دهه آینده در الگوی حکمرانی، بارگذاری انجام نشود، تهران با بحرانهای غیرقابل جبران مواجه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق معتمدیان» با اشاره به تمرکز کمنظیر ظرفیتهای علمی کشور در پایتخت گفت: بیش از ۷۰ درصد از نخبگان و ظرفیتهای علمی کشور در تهران مستقر هستند و این یک فرصت بزرگ برای حل مسائل نظام حکمرانی، مدیریت شهری و چالشهای ملی است که باید بهصورت هدفمند از آن استفاده شود.
وی بحران آب را یکی از جدیترین تهدیدهای پیشروی پایتخت دانست و گفت: بیش از ۷۰ درصد منابع آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین میشود که بهشدت کاهش یافته و اگر تا یک دهه آینده در الگوی حکمرانی، بارگذاری جمعیتی و مدیریت مصرف اصلاحات اساسی انجام نشود، تهران با بحرانهای غیرقابل جبران مواجه میشود.
استاندار تهران با اشاره به بارگذاری پنجبرابری جمعیت در تهران نسبت به مطالعات علمی پیش از انقلاب افزود: شهرهای اقماری اطراف تهران امروز جمعیتی معادل چند استان کشور دارند، بدون آنکه زیرساختهای حملونقل، خدمات عمومی و زیستمحیطی متناسب با آن ایجاد شده باشد. نتیجه این وضعیت، گسترش حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیررسمی و افزایش آسیبهای اجتماعی است.
استاندار تهران با بیان اینکه پایتخت دارای ۱۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد و سکونتگاه غیررسمی است، گفت: بسیاری از نارضایتیهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی و مشکلات خدماتی از همین تمرکزهای جمعیتی بدون برنامهریزی ناشی میشود؛ از انشعابات غیرمجاز آب و برق گرفته تا معضلات اعتیاد و ناامنی اجتماعی.
معتمدیان همچنین به وضعیت نامطلوب سرانههای آموزشی و خدماتی اشاره کرد و افزود: سرانه آموزشی استان تهران پایینتر از میانگین کشوری است و با وجود تمرکز امکانات در شهر تهران، شهرستانهای اطراف با کمبود شدید زیرساخت مواجهاند، در حالی که روزانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر برای کار و خدمات وارد تهران میشوند.
وی حملونقل عمومی را یکی از گلوگاههای اصلی دانست و گفت: ۷۴ درصد ترددها با خودرو شخصی انجام میشود که نقش مستقیمی در آلودگی هوا، ترافیک و اتلاف انرژی دارد.
استاندار تهران با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم تصریح کرد: در حوزه مدرسهسازی، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف آب و برق و مولدسازی داراییها اقدامات مهمی آغاز شده تهران بهتنهایی تا ۱۵۵۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار خواهد کرد و دانشگاهها میتوانند در این مسیر نقش علمی و اجرایی مؤثری ایفا کنند.
معتمدیان هوشمندسازی مدیریت شهری را یک ضرورت دانست و گفت: تهران همچنان با روشهای سنتی اداره میشود و مذاکراتی برای بهرهگیری از تجربیات موفق جهانی، در حال انجام است و دانشگاهها محور بومیسازی این فناوریها خواهند بود.
وی با اشاره به مشارکت سیاسی در تهران گفت: مشارکت پایین مردم تهران در انتخابات، موضوع مهمی است و افزایش مشارکت سیاسی، بهویژه با نقشآفرینی دانشگاهها و احزاب رسمی، یکی از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است؛ چرا که تحولات تهران مستقیماً بر کل کشور اثرگذار است.
استاندار تهران گفت: دانشگاهها باید بیش از گذشته در حل مسائل واقعی تهران وارد میدان شوند و دولت چهاردهم این آمادگی را دارد که از ظرفیت علمی دانشگاهها در تصمیمسازی، اجرا و اصلاح حکمرانی پایتخت بهصورت عملی استفاده کند.