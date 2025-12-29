پیش‌بینی بارش پراکنده باران و کاهش دما برای بوشهر

هواشناسی بوشهر افزایش پوشش ابر و بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان و روی دریا و کاهش محسوس دما را پیش‌بینی کرد.