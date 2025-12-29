پیشبینی بارش پراکنده باران و کاهش دما برای بوشهر
هواشناسی بوشهر افزایش پوشش ابر و بارش پراکنده باران و رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان و روی دریا و کاهش محسوس دما را پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در ساعتهایی از وقت امروز و فردا (سه شنبه)، با افزایش پوشش ابر در برخی از نقاط استان و روی دریا، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق و احتمال ریزش تگرگ، مورد انتظار است.
طلیعه محمدی افزود: همچنین تا روز چهارشنبه، بهدلیل وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی، دریا به تناوب مواج و متلاطم پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: تا اواخر هفته نیز دمای هوا در سطح استان کاهش محسوسی خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتردرساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت و از فردا بهتدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و از فردا بهتدریج ۱۲۰ تا ۲۷۰ گاهی تا بیش از ۳ متر پیشبینی کرد.
محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ۰۰:۳۷ دقیقه بامداد، جزر اول دریا ساعت ۰۷:۲۶، مد دوم اول ساعت ۱۴:۴۷ و جزر دوم ساعت ۲۱:۳۲ دقیقه خواهد بود.