به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: در راستای ایمن‌سازی محورهای ارتباطی استان، طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۷ کیلومتر نیوجرسی به‌جای گاردریل در جاده‌های مازندران اجرا شده است.

باقرصادقی با بیان اینکه عملیات جایگزینی نیوجرسی به‌جای گاردریل همچنان ادامه دارد، افزود: این طرح در محورهای مختلف استان از جمله محور شهید داداش‌نیا شهرستان بابل، ساری–قائمشهر، ساری–دریا، گهر‌باران شهرستان ساری، کمربندی فریدونکنار، جویبار–کوهی‌خیل، گنج‌افروز بابل، اجاکسر بابلسر، واز نور، جاده نظامی قائمشهر و محور ساری–کیاسر به طول بیش از ۱۷ کیلومتر اجرایی شده است.

وی ارتقای ایمنی جاده‌ها را مهم‌ترین دلیل اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: با توجه به تردد سالانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر در جاده‌های مازندران و بالا بودن میزان تصادفات، جایگزینی نیوجرسی به‌جای گاردریل یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش خسارات جانی و مالی و افزایش ضریب ایمنی محورهای استان است.

رئیس اداره ایمنی راهداری مازندران در پایان تصریح کرد: عملیات خط‌کشی، نصب تابلو و علائم، آشکارسازی نقاط پرتصادف، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه راه‌ها و همچنین احداث روشنایی نقطه‌ای از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره است که با جدیت در سطح محورهای استان در حال اجراست.