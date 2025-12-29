معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان بر نقش راهبردی روابط عمومی‌ها در مدیریت صحیح اطلاعات و روایت‌سازی دقیق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر نقش راهبردی روابط عمومی‌ها در مدیریت صحیح اطلاعات و روایت‌سازی دقیق، خواستار فضاسازی مؤثر و محسوس دستگاه‌های اجرایی استان در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و مناسبت‌های پیش‌رو شد

وی افزود: ابوذر عطاپور، دوشنبه هشتم دی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان گفت: روابط عمومی‌ها یکی از ارکان کلیدی در تحقق اهداف سازمان‌ها هستند.

ابوذر عطاپور کفت: مدیران دستگاه‌ها باید اشراف اطلاعاتی کامل بر حوزه کاری خود داشته باشند و این مهم با نقش‌آفرینی دقیق روابط عمومی‌ها در ارائه روایت صحیح و به‌موقع محقق می‌شود.

روابط عمومی تنها به انتشار اخبار محدود نیست، بلکه انتقال صحیح اطلاعات، پاسخگویی به انتقادات و برجسته‌سازی موفقیت‌ها از مهم‌ترین وظایف این حوزه به شمار می‌رود.