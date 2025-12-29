پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی ۴ واحد صنفی و کشف ۲۸۱ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق فاقد مدارک مثبته گمرکی به ارزش ۲ میلیارد ۶۱۰ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا طی اخبار واصله و پایش فضای مجازی مبنی بر فروش مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در سطح شهرستان صومعه سرا، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا به آدرسهای اعلامی عزیمت و در بازدید از این مغازه ۲۸۱ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی بدون مدارک گمرکی را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی گیلان گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲ میلیارد ۲۸۱ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ جعفر عدلی مژدهی افزود: متهمان ۵۰، ۵۴، ۳۰ و ۳۵ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.