

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان صومعه سرا طی اخبار واصله و پایش فضای مجازی مبنی بر فروش مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در سطح شهرستان صومعه سرا، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا به آدرس‌های اعلامی عزیمت و در بازدید از این مغازه ۲۸۱ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی بدون مدارک گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲ میلیارد ۲۸۱ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی افزود: متهمان ۵۰، ۵۴، ۳۰ و ۳۵ ساله با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.