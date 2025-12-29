در آستانه سال نو میلادی، جمعی از مسئولان شهرستان سلماس با خانواده جانباز مسیحی، مرحوم رامسی خشلیلو، دیدار و از مقام و ایثار این جانباز متوفی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، جمعی از مسئولان شهرستان سلماس با خانواده جانباز مسیحی، مرحوم رامسی خشلیلو، دیدار و از مقام و ایثار این جانباز متوفی تجلیل کردند.

در این دیدار صمیمی، مسئولان ضمن تبریک سال نو میلادی، با گرامیداشت یاد و خاطره این جانباز سرافراز، بر جایگاه والای ایثارگران و نقش ارزشمند آنان در حفظ امنیت و آرامش کشور تأکید کردند.

حاضران در این آیین همچنین بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ه‌عنوان سرمایه‌های معنوی جامعه تأکید کرده و خدمت به این خانواده‌ها را وظیفه‌ای همگانی دانستند.