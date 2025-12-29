معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از صدور ۷۷۸ کارت هوشمند رانندگان در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر برون شهری در ۹ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مصطفی قدمی گفت: ۷۷۸ کارت هوشمند رانندگان در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر برون شهری در ۹ ماه امسال صادر شده که از این میان ۶۱۴ کارت هوشمند در بخش ناوگان باری و ۱۴۸ کارت هوشمند در بخش ناوگان مسافری و ۱۶ کارت هوشمند در بخش ناوگان وانت بار برون شهری فعالیت دارند.

وی افزود: کارت هوشمند، برگه‌ای است که مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به عنوان مجوز فعالیت رانندگان و ناوگان در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری بار و مسافر و روستایی صادر شده و به منزله شناسنامه فعالیت رانندگان و ناوگان است. همچنین یکی از مزیت‌های مهم و کاربردی کارت هوشمند، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان است.

معاون حمل و نقل استان، کارت هوشمند راننده را کارتی با ضریب امنیت مطلوب دانست و گفت: امکان شناسایی کامل رانندگان، تمایز رانندگان فعال از رانندگان غیرفعال، ممانعت از صدور کارت‌های جعلی، گردش کار تقلبی و در نهایت ثبت تخلفات رانندگان از دیگر مزایای کارت هوشمند است.

قدمی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، ۲۰۸۸۷ کارت هوشمند رانندگان فعال حوزه حمل و نقل کالا و مسافر تمدید شد.