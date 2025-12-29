پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف، آگاه و انقلابی ایران اسلامی برای حضور در مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی که در ایام پیشبینیشده در سراسر کشور برگزار میشود، دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
یومالله ۹ دی، نماد درخشان بلوغ سیاسی، همبستگی اجتماعی و حضور مسئولانه ملت ایران در صیانت از مسیر انقلاب اسلامی است. این روز تاریخی، جلوهای روشن از آن حقیقت بنیادین است که هرگاه انسجام ملی، آگاهی عمومی و پیوند مردم با ارزشهای اصیل انقلاب در کنار یکدیگر قرار گیرد، پیچیدهترین چالشها نیز خنثی و مسیر پیشرفت کشور هموار خواهد شد.
۹ دی یادآور نقش تعیینکننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی است؛ حضوری که نه از سر هیجان، بلکه برخاسته از فهم عمیق شرایط، اعتماد به راه انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور شکل گرفت. این سرمایه اجتماعی گرانسنگ، همواره عامل اصلی عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی بوده و امروز نیز بهعنوان پشتوانهای راهبردی در برابر فشارها، تحریفها و جنگ ارادهها ایفای نقش میکند.
بازخوانی پیام ۹ دی، در حقیقت بازخوانی فرهنگ وحدت، قانونمداری و همافزایی ملی است؛ فرهنگی که جامعه را در برابر دوقطبیسازیها و تفرقهافکنیها واکسینه میکند و مسیر حرکت جمعی به سوی آیندهای مقتدر و عزتمند را تثبیت میسازد. زنده نگهداشتن این تجربه تاریخی، نه صرفاً یادآوری یک واقعه، بلکه تقویت یک گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یومالله ۹ دی، از عموم مردم شریف، آگاه و انقلابی ایران اسلامی دعوت میکند با حضور خود در مراسمهای بزرگداشت این روز که در ایام پیشبینیشده در سراسر کشور برگزار میشود، بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب را به نمایش بگذارند. این مراسم در تهران، روز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ در میدان آئینی امام حسین (علیه السلام) برگزار خواهد شد.