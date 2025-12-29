پخش زنده
امروز: -
سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد: کودکان مهاجر افغان پس از بازگشت به افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسینه میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) امروز در پیامی اعلام کرد: کودکان بازگشت کننده از کشورهای همسایه در مرزهای افغانستان واکسن فلج اطفال دریافت میکنند و این سازمان، واکسنهای حیاتی را به مناطق دور افتاده افغانستان نیز میرساند.
قبل از این، نهاد «افغانستان عاری از پولیو» تأکید کرده بود، همه مسافران در مرزهای افغانستان باید قبل از ورود واکسن دریافت کنند.
چندی قبل وزیر بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد: در سال جاری ۹ کودک مبتلا به بیماری فلج اطفال در مناطق مختلف این کشور شناسایی شدند.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که با بیماری فلج اطفال درگیرند، ورود کودکان مبتلا به فلج اطفال از پاکستان به افغانستان یکی از نگرانیهای عمده حکومت این کشور و سازمانهای بین المللی است.