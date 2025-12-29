پخش زنده
امروز: -
طرح توسعه ساختمانهای دادگستری محمودآباد و سرخرود با تخصیص اعتبار و مشارکت خیرین وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیسکل دادگستری مازندران در آیین کلنگزنی طرح توسعه دادگستریهای محمودآباد و سرخرود با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران و تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه حوزههای قضایی، گفت: با توجه به وضعیت نامناسب ساختمانهای اداری دادگستریهای محمودآباد و سرخرود و گلایههای مردم و مراجعان، توسعه این فضاها در دستور کار ویژه قرار گرفت.
وی با اشاره به طرح توسعه دادگستری محمودآباد افزود: این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع و با تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی دادگستری استان اجرا خواهد شد و مابقی اعتبار نیز از محل کمکهای خیرین و مساعدت مسئولان تأمین میشود.
پوریانی ادامه داد: بدون تردید، اهتمام مدیران شهرستان محمودآباد و همراهی خیرین در پیشبرد اهداف این پروژه نقش مؤثر و تعیینکنندهای خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به طرح توسعه دادگستری سرخرود گفت: با افزوده شدن یکهزار و ۱۰۰ متر مربع به ساختمان فعلی دادگستری سرخرود و افزایش فضای اداری، شرایط بهتری برای تسهیل رسیدگی به امور مراجعان فراهم خواهد شد.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات، پیشبینی میشود پروژههای مذکور طی یک سال آینده به بهرهبرداری برسند.