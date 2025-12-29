بنیاد ملی علم ایران با هدف تقویت کیفیت ارزیابی طرح‌های پژوهشی و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعاتی داوران و ناظران، از اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای همکاری در فرآیند داوری و نظارت بر طرح‌های پژوهشی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی علم ایران، حمایت از پژوهش‌های علمی و ترویج علم را به عنوان مأموریت اصلی خود تعریف کرده است و در این راستا، برنامه‌های متنوعی را در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از طرح‌های پژوهشی، پسادکتری، رساله‌های دکتری، طرح‌های بین‌المللی، کرسی‌ها و گرنت‌های پژوهشی، طرح‌های فراخوانی و رویداد‌های شب علم اجرا می‌کند.

طرح‌های پژوهشی ارسال‌شده به بنیاد ملی علم، پس از عبور از مرحله غربالگری شکلی و محتوایی، توسط داوران تخصصی که از میان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در مرحله اجرا نیز تحت نظارت ناظران علمی هستند.

با توجه به اهمیت نقش داوران و ناظران در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های پژوهشی، بنیاد ملی علم ایران از اعضای هیات‌علمی علاقه‌مند دعوت کرده است تا با ثبت‌نام و تکمیل پروفایل داوری در سامانه مربوطه، آمادگی خود را برای همکاری در این فرآیند اعلام کنند.

به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) و با کلیک روی گزینه داور جهت ثبت نام اقدام کنند یا از طریق لینک ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی داوران و ناظران بنیاد ملی علم ایران با بنیاد ملی علم ایران همکاری داشته باشند.