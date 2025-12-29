سرریز شدن سد اخند عسلویه برای نخستین بار
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: سد اخند در شهرستان عسلویه، در جریان سامانه بارشی اخیر، برای نخستین بار از زمان آبگیری سرریز کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی محمدی اظهار کرد: سد اخند در عسلویه از نوع بتنی وزنی است که علاوه بر کنترل سیلاب رودخانه اخند، وظیفه تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در افزایش ایمنی زیرساختهای پاییندست ایفا میکند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از سیلابهای فصلی این رودخانه در سالهای گذشته، یادآور شد: سیلابهای مخرب رودخانه اخند همواره باعث وارد آمدن خسارات متعدد به تأسیسات زیربنایی، تجهیزات و خطوط انتقال صنایع نفت و گاز در شهرستان عسلویه میشد که با تکمیل این سد و انجام عملیات آبگیری، از بروز این خسارتها جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر عنوان کرد: این سد با ارتفاع ۳۲ متر و طول تاج ۱۱۳ متر، دارای ظرفیت ذخیرهسازی حدود ۲ میلیون مترمکعب آب است که در سال ۱۴۰۱ به مرحله آبگیری رسید و سرریز رخداده در سامانه بارشی جاری، نخستین سرریز مخزن سد اخند به شمار میرود.
محمدی تصریح کرد: این سرریز نشاندهنده تحقق کامل اهداف کنترلی این سازه در مهار سیلابهای رودخانه اخند و نگهداشت حجم قابل توجهی آب برای تامین نیازهای شرب و کشاورزی منطقه است.