نشست خبری رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

نخستین نشست خبری محمدصالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، صبح امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ - ۱۴:۳۶
برچسب ها: انتخابات مجلس ، هیات نظارت انتخابات
