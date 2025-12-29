پخش زنده
عملیات اجرایی طرح کیفیسازی محصولات سنگین شرکت پالایش نفت تبریز با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با هدف ارتقای کیفیت فرآوردهها، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و افزایش ارزش افزوده تولیدات اجرا می شود.
طرح کیفیسازی محصولات سنگین پالایشگاه تبریز با سرمایهگذاری حدود ۵۰۰ میلیون یورو و در زمینی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار طراحی شده و از جمله پروژههای راهبردی صنعت پالایش کشور محسوب میشود.
هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش تولید فرآوردههای پرگوگرد و بهبود شاخصهای زیستمحیطی پالایشگاه تبریز است. این طرح با بهرهگیری از فناوریهای نوین پالایشگاهی و همافزایی میان واحد RCD و واحدهای مکمل، نقش مؤثری در بهبود فرآیند تولید فرآوردههای پالایشگاه تبریز ایفا خواهد کرد.
براساس پیشبینیها با بهرهبرداری از این طرح، ضمن انطباق نفت کوره تولیدی با الزامات زیست محیطی و استانداردهای بینالمللی، تابآوری زنجیره تأمین سوخت کشور افزایش یافته و میزان آلایندگیهای زیستمحیطی کاهش خواهد یافت. همچنین اجرای این طرح زمینهساز توسعه فناوریهای پیشرفته پالایشی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را فراهم خواهد کرد.