اختلاف احزاب کرد عراق درباره انتخاب رئیس جمهور این کشور
مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق در پی افزایش اختلافات میان احزاب کُرد عراقی و به توافق نرسیدن بر سر انتخاب رئیسجمهور جدید عراق، با صدور اطلاعیهای خواستار یافتن ساز و کاری جدید برای انتخاب رئیسجمهور شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص پست ریاست جمهوری عراق، باید این باور در میان همه طرفهای کُرد عراقی نهادینه شود که این پست از نظر جایگاه سیاسی جزو سهم کُردهاست، همچنین برای آنکه رئیسجمهور بتواند به طور واقعی نماینده مردم کردستان عراق باشد، لازم است سازوکار انتخاب او تغییر یابد و از این پس هیچ طرفی این پست را ملک خصوصی یا انحصاری یک حزب خاص تلقی نکند.
بر این اساس، سازوکار انتخاب رئیسجمهور میتواند به یکی از شکلهای زیر باشد: یا مجلس اقلیم کردستان فردی را به عنوان نماینده کُردها برای تصدی پست ریاست جمهوری تعیین کند؛ یا همه احزاب و جریانهای کردستان گرد هم آیند و بر سر فردی برای این پست به توافق برسند؛ یا نمایندگان و فراکسیونهای کُرد در مجلس نمایندگان عراق فردی را برای تصدی این سمت انتخاب کنند و الزامی نیست که فرد انتخاب شده برای ریاست جمهوری از حزب دموکرات کردستان یا اتحادیه میهنی کردستان باشد، بلکه میتواند از جریانهای دیگر یا شخصیتی مستقل باشد و آنچه از همه مهمتر است، برخورداری این فرد از اجماع کُردی و نمایندگی کل مردم کردستان در تصدی سمت ریاست جمهوری عراق است.
گفتنی است، طی چهار دوره انتخاباتی در عراق و بر اساس توافق درونکُردی، همواره پست ریاست جمهوری در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده و در مقابل، پست ریاست اقلیم کردستان در اختیار خاندان بارزانی و حزب دموکرات کردستان قرار داشته است.