به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اعضای تیم فوتبال بزرگسالان آلومینیوم اراک ۱۰ درصد جریمه شدند.

با اعلام رسمی رسانه باشگاه آلومینیوم و تصمیم هیئت مدیره این باشگاه و با توجه به نتایج اخیر، اعضای تیم فوتبال بزرگسالان آلومینیوم اراک ۱۰ درصد جریمه شدند.

این تصمیم در حالی در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اتخاد شد که آلومینیوم سازان با ۸ شکست، ۳ تساوی و چهار پیروزی جایگاهی بهتر از رده سیزدهم جدول کسب نکردند و از آخرین پیروزی آنها در لیگ امسال ۸ هفته گذشته است.

همچنین در جلسه هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم، در خصوص جذب بازیکنان مدنظر سرمربی تیم، بحث و تبادل نظر و مقرر شد مذاکرات اولیه با این نفرات آغاز شود.