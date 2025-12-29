رانندگی در قم فقط جابه‌جایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست؛ برای بسیاری از رانندگان، به‌ویژه رانندگان تاکسی و اتوبوس، کاری است فرساینده با خستگی مداوم، عایدی اندک و خیابان‌هایی که هر روز به میدان آزمون صبر و اعصاب تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رانندگی از سخت‌ترین مشاغل در شهر قم به شمار می‌رود؛ شغلی که با ساعت‌های طولانی کار، خستگی مفرط، سِر شدن کتف‌ها و خواب‌رفتگی پا‌ها همراه است و در نهایت، درآمد آن تناسبی با فشار جسمی و روانی ندارد. رانندگان تاکسی می‌گویند شرایط ترافیکی شهر، هر روز کار را دشوارتر می‌کند و استهلاک جسم و خودرو بیش از گذشته شده است.

اگر رانندگی با خودروی شخصی یا تاکسی دشوار است، رانندگی با اتوبوس در خیابان‌های قم مصیبتی مضاعف به حساب می‌آید. اتوبوسی ۱۲ متری که باید از معابر باریک، میدان‌های پرخطر و خیابان‌های شلوغ عبور کند، در حالی که تخلفات رانندگی در کسری از ثانیه پیش چشم راننده رخ می‌دهد؛ از دور زدن‌های ناگهانی و ورود ممنوع‌ها گرفته تا سبقت‌ها و توقف‌های غیرمجاز.

نگاهی به وضعیت ترافیک قم نشان می‌دهد قانون‌گریزی به یکی از چالش‌های جدی شهر تبدیل شده است. قم از نظر تعداد موتورسیکلت نسبت به جمعیت، در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد؛ موتور‌هایی که گویی چراغ قرمز و ورود ممنوع برایشان معنا ندارد. دوبله و سوبله پارک کردن خودرو‌ها نیز به امری عادی تبدیل شده و نتیجه آن، ترافیک‌های طولانی در بسیاری از خیابان‌های شهر است.

بخش دیگری از مشکلات به زیرساخت‌های شهری بازمی‌گردد. بسیاری از خیابان‌های قدیمی قم تنگ و باریکند و بیشتر مناسب دوران گاری و درشکه بوده‌اند تا حجم فعلی خودروها. حتی در خیابان‌های جدیدتر پس از گذشت بیش از یک دهه همچنان مشکلات ترافیکی جدی دیده می‌شود؛ خیابان‌هایی که به دلیل قیمت بالای زمین، با عرض کم ساخته شده‌اند.

در کنار این موارد، شتاب‌زدگی در افتتاح پروژه‌های عمرانی نیز به چالش‌ها دامن زده است. میدان مرجعیت نمونه‌ای از این وضعیت است که به دلیل طراحی نامناسب، بار‌ها شاهد تصادف و حتی حوادث فوتی بوده و هر روز با تغییراتی مقطعی همراه می‌شود. پل محمودنژاد نیز به دلیل دید محدود در روگذر، تقریباً به‌طور روزانه محل وقوع تصادف است.

کارشناسان معتقدند اگرچه با هزینه‌های بالای زمین، تعریض خیابان‌ها کار ساده‌ای نیست، اما اصلاح خطا‌های مهندسی، تکمیل اصولی پروژه‌ها و پرهیز از افتتاح‌های نیمه‌کاره می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات ترافیکی و خطرات رانندگی در قم بکاهد؛ اقدامی که هم به نفع رانندگان و هم شهروندان خواهد بود.